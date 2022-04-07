Верещук закликала до евакуації, помер Жириновський, під Києвом запроваджують тижневу комендантську годину: новини за 6 квітня

Ірина Верещук закликала евакуюватися мешканців трьох областей, в Гостомелі та в навколишніх селах вводять тижневу комендантську годину, помер російський політик та українофоб Володимир Жириновський. Докладніше про те, що сталося у середу, 6 квітня – в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Доки є можливість. Верещук закликала евакуюватися мешканців трьох областей

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук застерегла мешканців Донецької, Луганської та частини Харківської областей від загострення воєнних дій.За її словами, незабаром може відбутися серйозне загострення у східних регіонах.

Верещук заявила, що евакуюватися потрібно до нової фази війни. У разі ескалації бойових дій влада не зможе допомогти та організувати евакуацію.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також закликав жителів області терміново евакуюватися, поки російські окупанти не знищили залізницю.

Німеччина веде конфіденційні переговори про гарантії для України, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про можливі гарантії безпеки, які вона могла б запропонувати Україні для забезпечення її безпеки після вторгнення Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми ведемо переговори про гарантії з Україною. Ці переговори мають конфіденційний характер", - заявив він.

Помер російський політик та українофоб Володимир Жириновський

Сьогодні, 6 квітня 2022 року, помер російський політик, лідер Ліберально-демократичної партії Володимир Жириновський. Інформацію підтвердив речник Державної думи В'ячеслав Володін.

Зазначимо, про смерть Жириновського вже повідомляли російські ЗМІ у березні, але тоді ця інформація не підтвердилася.

"Доведеться надіти шинелі". У Росії погрожують молоді у разі провалу війни в Україні

Лідер російський комуністів Геннадій Зюганов пригрозив молоді тим, що їй "доведеться надіти шинелі", якщо буде провалена війна Росії проти України. Відповідну заяву він зробив на засіданні Молодіжного парламенту при Держдумі.

За його словами, стратегія президента Володимира Путіна на "демілітаризацію України і боротьбу з нацизмом" була підтримана в Державній думі, Раді Федерації і Раді безпеки.

США вводять санкції проти родичів Путіна та Лаврова

США оголосили нові санкції проти банків та фізичних осіб Росії. Під низку обмежень потрапили родичі голови Кремля Володимира Путіна та глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

"Ці особи збагатилися з допомогою російського народу. Деякі з них відповідають за надання підтримки, необхідної для підтримки війни Путіна з Україною. Ця дія відрізає їх від фінансової системи США та заморожує усі активи, якими вони володіють у Сполучених Штатах", - повідомила пресслужба США.

Вступ Фінляндії до НАТО зробить її мішенню для Росії, - Радфед

Можливий вступ Фінляндію до НАТО зробить її мішенню для російських заходів у відповідь. Відповідну заяву зробив перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Фінляндія та Швеція можуть розраховувати на членство в оборонному альянсі.

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