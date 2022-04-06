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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: уничтожили нефтебазу и попали в завод

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Среда 06 апреля 2022 07:58
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: уничтожили нефтебазу и попали в завод Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня ночью, 6 апреля, российские военные с воздуха обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего была уничтожена нефтебаза с горючим и поврежден один из заводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Ночь была тревожная и сложная. Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов", - заявил Резниченко.

По его словам, Нефтебаза с горючим уничтожена. А на заводе спасатели до сих пор пытаются потушить пламя, поскольку начался сильный пожар из-за того, что загорелось горючее.

Количество пострадавших в данное время уточняется.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали о том, что оккупанты обстреливают город Изюм Харьковской области, чтобы обвинить в этом украинских военных.

Мы также писали о том, что российские оккупанты накрыли Попасную и Рубежное Луганской области плотным огнем.

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