Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: уничтожили нефтебазу и попали в завод

Сегодня ночью, 6 апреля, российские военные с воздуха обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего была уничтожена нефтебаза с горючим и поврежден один из заводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Ночь была тревожная и сложная. Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов", - заявил Резниченко. По его словам, Нефтебаза с горючим уничтожена. А на заводе спасатели до сих пор пытаются потушить пламя, поскольку начался сильный пожар из-за того, что загорелось горючее. Количество пострадавших в данное время уточняется.