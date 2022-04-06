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Российские войска обстреляли Северодонецк: пожар возник в 10 многоэтажках

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Северодонецк, Среда 06 апреля 2022 15:12
Российские войска обстреляли Северодонецк: пожар возник в 10 многоэтажках Оккупанты обстреляли Северодонецк (фото t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты сегодня, 6 апреля, обстреляли город Северодонецк в Луганской области. В результате пожар возник в 10 многоэтажках, количество жертв устанавливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Сообщается, что оккупанты совершили артиллерийский обстрел старых районов города.

"Снова имеем циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Пламенем охвачено сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи - ни одного стратегического, военного объекта. "Русский мир" уничтожает жизнь на Луганщине", - написал Гайдай.

Отмечается, что спасатели тушат пламя и разбирают завалы.

Кроме того, россияне также обстреляли сегодня цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном.

Российские войска обстреляли Северодонецк: пожар возник в 10 многоэтажкахРоссийские войска обстреляли Северодонецк: пожар возник в 10 многоэтажкахРоссийские войска обстреляли Северодонецк: пожар возник в 10 многоэтажкахОккупанты обстреляли Северодонецк (фото t.me/luhanskaVTSA)

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки кафиры 81 раз обстреляли Луганскую область.

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