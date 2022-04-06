ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия ведет конфиденциальные переговоры о гарантиях для Украины, - Шольц

Новина українською →
Берлин, Среда 06 апреля 2022 15:41
Германия ведет конфиденциальные переговоры о гарантиях для Украины, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия ведет конфиденциальные переговоры с Киевом о возможных гарантиях безопасности, которые она могла бы предложить Украине для обеспечения ее безопасности после вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы ведем переговоры о гарантиях с Украиной. Эти переговоры носят конфиденциальный характер", - заявил он.

Украина предложила, чтобы в качестве альтернативы членству в НАТО, на чем Россия настаивает, что не может согласиться, отдельные страны, такие как Германия, Турция или Китай, могли бы предложить гарантии с аналогичным эффектом.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в списке потенциальных стран-гарантов Украины может также появится и Ирландия. Руководству страны переданы проекты документов для ознакомления и внесения правок.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украине для гарантий безопасности нужны "серьезные игроки", которые готовы на все.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф Шольц Германия Украина Война в Украине
NEWS
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки