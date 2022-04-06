"Придется надеть шинели". В России угрожают молодежи в случае провала войны в Украине

Лидер российский коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил молодежи тем, что ей "придется надеть шинели", если будет провалена война России против Украины . Соответствующее заявление он сделал на заседании молодежного парламента при Госдуме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

По его словам, стратегия президента Владимира Путина на "демилитаризацию Украины и борьбу с нацизмом" была поддержана в Государственной думе, Совете Федерации и Совете безопасности.

"Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит… вам всем придется надеть шинели", - добавил Зюганов.