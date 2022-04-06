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"Придется надеть шинели". В России угрожают молодежи в случае провала войны в Украине

Новина українською →
Москва, Среда 06 апреля 2022 12:30
"Придется надеть шинели". В России угрожают молодежи в случае провала войны в Украине Фото: лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

Лидер российский коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил молодежи тем, что ей "придется надеть шинели", если будет провалена война России против Украины. Соответствующее заявление он сделал на заседании молодежного парламента при Госдуме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, стратегия президента Владимира Путина на "демилитаризацию Украины и борьбу с нацизмом" была поддержана в Государственной думе, Совете Федерации и Совете безопасности.

"Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит… вам всем придется надеть шинели", - добавил Зюганов.

Напомним, ранее временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что военные действия против Украины стали стратегическим провалом президента России Владимира Путина. И от этого провала значительно пострадает сама Россия.

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