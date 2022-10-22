Успіхи ЗСУ у Херсонській області та Зеленський провів засідання Ставки: новини за 21 жовтня

Вчора, 21 жовтня 2022 року, ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області. А президент України Володимир Зеленський провів засідання чергове Ставки верховного головнокомандувача.

Війна Росії проти України: останні новини

ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області

Українські захисники деокупували вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, у них проживає 11 827 цивільних мешканців. Їм надається необхідна гуманітарна допомога. Також відбувається відновлення систем життєзабезпечення.

"Триває розчищення доріг, відновлюється мобільний зв'язок", - додав Тимошенко.

Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів Ставку верховного головнокомандувача. На засіданні обговорили ситуацію на фронті та протиповітряну оборону.

Президенту доповіли про оперативну обстановку на головних напрямках фронту, а також про основні місця скупчення сил і засобів противника та його вірогідні дії в найближчий період. Учасниками засідання було скоординовані подальші кроки щодо захисту та деокупації українських територій.

СБУ розслідує допомогу Ірану Росії "Шахедами" та ракетами

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо поставок іранських дронів-камікадзе, а також ракет до Росії. Встановлюватиме усіх причетних до допомоги країні-окупанту.

"Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в Росію іранських дронів "Shahed-136" і "Mohajer-6", а також балістичних ракет малої дальності "Fateh-110" та "Zolfaghar", - пише пресслужба СБУ.

Згідно з даними слідства, наразі є усі підстави стверджувати, що Іран й його оборонно-промисловий комплекс умисно допомогає Росії у війні проти України.

Ердоган знову планує поговорити із Зеленським та Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган найближчими днями має намір знову зателефонувати лідерам України та РФ - Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну. Сторони можуть обговорити тему переговорного процесу.

Ердоган у коментарі журналістам сказав, що Туреччина не втрачає надії на діалог між лідерами РФ та України. На його думку, сторони, яка програла від миру, не буде.

Крім того, турецький лідер розповів, що під час останньої розмови з Путіним у нього склалося враження про пом'якшення позиції російського президента щодо діалогу з Україною.

СБУ затримала чиновника із Миколаєва, який очолював ворожу агентуру

В Миколаєві контррозвідка СБУ затримала російського агента, який мав на меті організувати потужну агентурну групу спецслужб Росії на території України.

За даними джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про начальника комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба" Олександра Сагайдака.

"Встановлено, що зловмисник "здавав" ворогу персональні дані військовослужбовців Збройних Сил України, СБУ, співробітників Національної поліції і обласної прокуратури. Також передавав рашистам списки загиблих українських захисників", - пише пресслужба СБУ.

Україна може розраховувати на 18 млрд євро від ЄС наступного року

На саміті Євросоюзу міністрам фінансів країн-учасниць доручили розробити механізм виділення Україні щонайменше 18 млрд євро у 2023 році.

Україна просить забезпечити фінансування у розмірі близько 3-4 млрд. євро на місяць, щоб мати достатньо ресурсів для базових потреб. Причому ці гроші мають забезпечити США, Євросоюз та фінансові інституції.

"Так що дискусія була про 1,5 млрд євро на місяць для України, які профінансує Євросоюз. Це дає загальну суму 18 млрд євро наступного року - обсяг, на який Україна може покластися", - зазначила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Німеччина передала Україні радіолокаційну систему

Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних радіолокаційних систем TRML-4D. Вони необхідні виявлення ворожих ракет.

Компанія Hensoldt, яка є постачальником РЛС, планує передати Україні всі чотири системи у рекордно короткі терміни.

Варто зауважити, що TRML-4D може виявляти, супроводжувати та класифікувати різні типи повітряних цілей, зокрема велику кількість різновидів крилатих ракет.

Система може супроводжувати до півтори тисячі різних цілей з відривом до 250 кілометрів. При цьому максимальна висота виявлення становить 30 кілометрів.

Глава Пентагону провів окремі переговори з Резніковим та Шойгу

Голова Пентагону Ллойд Остін протягом дня провів телефонні розмови з головою Міноборони України Олексієм Резніковим та головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу. Однією з тем обговорень стала війна в Україні.

За даними відомства, в ході переговорів з Шойгу Остін підкреслив важливість підтримки зв'язку в умовах бойових дій в Україні. Більших подробиць обговорень не розкривається. Це вже друга розмова міністрів з початку війни.

При цьому під час розмови з Резніковим голова Міноборони США підтвердив непохитну позицію його країни щодо підтримки українського народу в умовах війни.

Україна вимагає направити міжнародну місію на Каховську ГЕС

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції (ГЕС), українська сторона вимагає направити на об'єкт міжнародну місію спостерігачів.

"Президент Володимир Зеленський повідомив, що ми спостерігаємо підготовку російських військ до здійснення чергового теракту на території Херсонської області. Йдеться про те, що росіяни замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, такий теракт може спричинити тисячі жертв та затопити десятки населених пунктів.

"Тому ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, щоб організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні фахівці разом із українським персоналом", - додав Шмигаль.

Прогноз погоди на сьогодні

У деяких областях України у суботу, 22 жовтня, очікуються невеликі дощі. Температура повітря вночі місцями опуститься до -1.

Загалом у суботу очікується суха погода, лише вдень у західних областях можуть пройти дощі. Вночі та вранці у центральних, південних та східних областях місцями туман.

Температура повітря на заході та півдні країни вдень підвищиться до 15 градусів вище нуля. У центральних, північних та східних регіонах денна температура становитиме +10...+11 градусів.

Вночі в Україні температура повітря коливатиметься від +4 до -1 градуса.