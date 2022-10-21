Такої зброї ще немає ніде у світі. В ЗСУ розповіли про "бойове хрещення" модернізованої IRIS-T

Потужний німецький ракетний комплекс IRIS-T чудово показав себе на службі в Україні. Вже найближчими місяцями наша країна отримає додаткові пускові установки від Німеччини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

"Те, що Україна отримала і буде отримувати далі, це вже новітня модернізація, з такою модернізацією таких комплексів ще немає ніде у світі, а в Україні вже є. Єдиний мінус великий, те що їх мало.", - заявив Ігнат.

Очікується, як зауважив спікер командування Повітряних сил ЗСУ, що Німеччина все ж набере обертів у виробництві IRIS-Т, аби Україна в майбутньому отримала якомога більше цих комплексів.

Через те, що озброєння від Заходу, у тому ж числі й HIMARS, є головною ціллю для Росії, наразі ЗСУ не можуть показати де ракетні комплекси розташовані та як вони працюють.

"Крайні обстріли, які були, IRIS-T показала себе з надзвичайно гарної сторони. Безумовно ця інформація бойового хрещення цього комплексу, перевірки його боєздатності і результативності пройшла. Ця інформація буде передана німецькій стороні. Ми отримаємо найближчими місяцями ще кілька пускових установок, які дещо посилять", - додав Ігнат.