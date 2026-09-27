Starlink можуть допомогти Україні захиститись від ракетних атак РФ: Буданов назвав умову

Україна потребує розширених можливостей Starlink і Starshield, щоб протидіяти російським ракетним комплексам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Кирила Буданова в інтерв’ю NewsForce .

За словами Буданова, Україна зацікавлена не лише в супутниковому зв'язку, а й у ширших технологічних можливостях, які надають Starlink і Starshield.

Вони, за його словами, потрібні для протидії російським ракетним комплексам, з яких РФ запускає ракети по території України.

"Ці можливості вкрай потрібні нам, щоб давати відсіч і вражати російські ракетні комплекси, з яких запускають ракети, що тероризують цивільне населення України", - заявив Буданов.

Водночас керівник ОП наголосив, що нинішнього доступу України до таких можливостей недостатньо.

Буданов зазначив, що українська сторона хотіла б отримати розширені можливості Starlink і Starshield. Зокрема, йдеться про збільшення покриття.

"Станом на зараз доступу, який ми маємо, недостатньо. Нам потрібні розширені можливості - потрібне більше покриття", - сказав він.

Starlink для ударів по РФ

Нагадуємо, що наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський заявив про спроби домовитися з президентом США Дональдом Трампом та американським мільярдером Ілоном Маском щодо використання Starlink на території Росії.

За даними The Atlantic, Маск відмовився надати Україні таку можливість. Однією з причин, за словами джерел видання, могла бути його позиція щодо подальшої ескалації війни та необхідності мирної угоди.