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Допоможе виявити ракети. Німеччина передала Україні радіолокаційну систему

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П'ятниця 21 жовтня 2022 17:33
Допоможе виявити ракети. Німеччина передала Україні радіолокаційну систему Фото: Німеччина почала постачати в Україну радіолокаційні системи TRML-4D (скріншот)
Автор: Іван Носальський

Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних радіолокаційних систем TRML-4D. Вони необхідні виявлення ворожих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Компанія Hensoldt, яка є постачальником РЛС, планує передати Україні всі чотири системи у рекордно короткі терміни.

Варто зауважити, що TRML-4D може виявляти, супроводжувати та класифікувати різні типи повітряних цілей, зокрема велику кількість різновидів крилатих ракет.

Система може супроводжувати до півтори тисячі різних цілей з відривом до 250 кілометрів. При цьому максимальна висота виявлення становить 30 кілометрів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина розпочала постачання в Україну новітніх систем ППО IRIS-T . ЗСУ вже отримали одну з чотирьох обіцяних ЗРК.

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