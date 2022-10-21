СБУ розслідує допомогу Ірану Росії "Шахедами" та ракетами

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо поставок іранських дронів-камікадзе, а також ракет до Росії. Встановлюватиме усіх причетних до допомоги країні-окупанту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в Росію іранських дронів "Shahed-136" і "Mohajer-6", а також балістичних ракет малої дальності "Fateh-110" та "Zolfaghar", - пише пресслужба СБУ.

Згідно з даними слідства, наразі є усі підстави стверджувати, що Іран й його оборонно-промисловий комплекс умисно допомогає Росії у війні проти України.

Під час розслідування встановлюватимуться:

імена усіх причетних до допомоги Росії осіб і їх подальше притягнення до відповідальності;

способи й маршрути перевезення озброєнь.

"Той, хто допомагає Росії обстрілювати мирні українські міста і села, має також понести відповідальність за воєнні злочини. Бо не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей. Тож наразі українські правоохоронні органи дають юридичну оцінку такій допомозі нашому ворогу ", - заявив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

Малюк додав, що попри спроби Росії замаскувати "Шахеди" під "Герані", СБУ доведе їхнє іранське походження, зокрема, і за допомогою експертиз.

Відповідно до ч. 1 ст. 111-2 КК України, усім пособникам держави агресора загрожує до 12 років позбавлення волі.