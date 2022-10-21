Глава Пентагону провів окремі переговори з Резніковим та Шойгу: відомі деталі
Голова Пентагону Ллойд Остін протягом дня провів телефонні розмови з головою Міноборони України Олексієм Резніковим та головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу. Однією з тем обговорень стала війна в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.
За даними відомства, в ході переговорів з Шойгу Остін підкреслив важливість підтримки зв'язку в умовах бойових дій в Україні. Більших подробиць обговорень не розкривається. Це вже друга розмова міністрів з початку війни.
При цьому під час розмови з Резніковим голова Міноборони США підтвердив непохитну позицію його країни щодо підтримки українського народу в умовах війни.
"Держсекретар Остін також наголосив на незмінній підтримці міжнародної спільноти у зміцненні сили України та збереженні спроможності України захищати себе в майбутньому. Два лідери пообіцяли залишатися в тісному контакті", - сказано в повідомленні Пентагону.
Нагадаємо, раніше Остін запевняв, що США планують надати Україні системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки це фізично можливо.
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