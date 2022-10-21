ЗСУ знищили ще шість танків та сотню окупантів: нові втрати Росії

Українські військові минулої доби ліквідували ще сотню окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66 750 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Нагадаємо, Збройні сили на півдні України знищили контрольно-спостережний пункт окупантів та два склади з боєприпасами.

Також повідомлялося, що РФ перекинула на Херсонщину дві тисячі російських мобілізованих. Тим самим командування окупантів намагається поповнити втрати та посилити підрозділи на лінії зіткнення.

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