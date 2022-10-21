ua ru
Пт, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 21 жовтня 2022 15:14
ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області Фото: ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські захисники деокупували вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Херсонщина - деокуповано 88 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

За словами Тимошенка, у них проживає 11 827 цивільних мешканців. Їм надається необхідна гуманітарна допомога. Також відбувається відновлення систем життєзабезпечення.

"Триває розчищення доріг, відновлюється мобільний зв'язок", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше була інформація, що ЗСУ звільнили вже 75 населених пунктів у Херсонській області.

Також стало відомо, що ЗСУ можуть звільнити Херсон та частину Донбасу до грудня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна в Україні
NEWS
"Укренерго" вводить контрольоване споживання електроенергії: список областей
"Укренерго" вводить контрольоване споживання електроенергії: список областей
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде