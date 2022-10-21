ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області

Українські захисники деокупували вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

За словами Тимошенка, у них проживає 11 827 цивільних мешканців. Їм надається необхідна гуманітарна допомога. Також відбувається відновлення систем життєзабезпечення.

Нагадаємо, раніше була інформація, що ЗСУ звільнили вже 75 населених пунктів у Херсонській області.

Також стало відомо, що ЗСУ можуть звільнити Херсон та частину Донбасу до грудня.

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