Українськими ударами ліквідовано 10 інструкторів з Ірану, - KAN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post , яке цитує ізраїльський телеканал KAN News.

До цього українська сторона заявляла, що інструктори з Ірану є присутніми на окупованих територіях.

Зокрема, KAN News із посиланням на неназваного українського чиновника повідомляє, що минулого тижня в результаті ударів загинули 10 іранських інструкторів, які в окупованому Криму навчали росіян керувати камінадзонами.

Нагадаємо, напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Збройні сили України двічі завдавали ударів по іранських військових в окупованому Криму.

До цього США підтвердили, що Росія застосовує саме іранські дрони для ударів по Україні. І інструктори із цієї країни навчали росіян на півострові.

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