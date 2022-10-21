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Ракета вибухнула біля автомобіля. У Запоріжжі при обстрілі постраждали поліцейські

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Запоріжжя, П'ятниця 21 жовтня 2022 16:28
Ракета вибухнула біля автомобіля. У Запоріжжі при обстрілі постраждали поліцейські Фото: внаслідок удару росіян по Запоріжжю було поранено поліцейських (facebook.com/Bilosh)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок ударів росіян по Запоріжжю, яких було завдано в п'ятницю, 21 жовтня, вранці, було поранено патрульних поліцейських. Ракета вибухнула біля їхнього автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook .

"Сьогодні вранці під час обстрілу окупантами міста Запоріжжя отримали травми четверо інспекторів. Хлопці якраз завершували свою зміну, коли поблизу їхнього автомобіля влучила ракета С-300. Вибуховою хвилею та уламками пошкодило службовий автомобіль і травмувало патрульних", - розповів Білошицький.

Фото: автомобіль поліцейських після обстрілу росіян (facebook.com/Bilosh)

За його словами, патрульні залишилися живими, але отримали різні травми. Нині їм уже надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо,сьогодні, 21 жовтня, вранці російські окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжі.

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