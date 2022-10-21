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Ердоган знову планує поговорити із Зеленським та Путіним: торкнуться теми переговорів

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Анкара, П'ятниця 21 жовтня 2022 12:37
Ердоган знову планує поговорити із Зеленським та Путіним: торкнуться теми переговорів Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган найближчими днями має намір знову зателефонувати лідерам України та РФ - Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну. Сторони можуть обговорити тему переговорного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Ердоган у коментарі журналістам сказав, що Туреччина не втрачає надії на діалог між лідерами РФ та України. На його думку, сторони, яка програла від миру, не буде.

Крім того, турецький лідер розповів, що під час останньої розмови з Путіним у нього склалося враження про пом'якшення позиції російського президента щодо діалогу з Україною.

"Найближчими днями за підсумками телефонних розмов (з Путіним та Зеленським - ред.), зрозуміємо, як далеко зможемо просунутися. Напередодні я спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Я відчув у його промові відсутність перешкоди та готовність до вирішення цього питання. Ми не втрачаємо надії на мир", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з РФ, але лише за правління нового президента. Він зробив таку заяву після того, як Путін підписав "документ" про анексію українських областей.

Також у США заявили, що поки що не бачать інтересу з боку президента Росії Володимира Путіна до переговорів з Україною.

Крім того, ткрецькі ЗМІ писали, що Анкара хоче організувати переговори країн Заходу з РФ щодо України.

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