Росія планує мобілізувати працівників ЗАЕС, які укладуть контракт з "Росатомом"
Російська Федерація має намір мобілізувати до лав окупаційної армії працівників Запорізької АЕС, які підпишуть контракт з "Росатомом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про запровадження воєнного стану на окупованих територіях України з 20 жовтня.
Відповідно до нього в регіоні планують почати "тимчасову мобілізацію", яка передбачає те, що кожне підприємство повинно виконати план з мобілізованих.
Так, росіяни вже формують списки працівників Запорізької АЕС, які підписали контракт з російським підприємством для подальшої мобілізації.
Нагадаємо, 5 жовтня Путін своїм указом доручив "передати ЗАЕС під управління Росії".
Після цього в МЗС України зазначили, що такий указ російського диктатора є нікчемним.
В РФ також створили так зване "федеральне державне унітарне підприємство "Запорізька АЕС" і доручили призначити "гендиректора" станції.
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