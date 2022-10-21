Дощі, туман та морози: якою буде погода в Україні завтра

У деяких областях України у суботу, 22 жовтня, очікуються невеликі дощі. Температура повітря вночі місцями опуститься до -1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Загалом у суботу очікується суха погода, лише вдень у західних областях можуть пройти дощі. Вночі та вранці у центральних, південних та східних областях місцями туман.

Температура повітря на заході та півдні країни вдень підвищиться до 15 градусів вище нуля. У центральних, північних та східних регіонах денна температура становитиме +10...+11 градусів.

Вночі в Україні температура повітря коливатиметься від +4 до -1 градуса.