СБУ затримала чиновника із Миколаєва, який очолював ворожу агентуру

В Миколаєві контррозвідка СБУ затримала російського агента, який мав на меті організувати потужну агентурну групу спецслужб Росії на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про начальника комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба" Олександра Сагайдака.

"Встановлено, що зловмисник "здавав" ворогу персональні дані військовослужбовців Збройних Сил України, СБУ, співробітників Національної поліції і обласної прокуратури. Також передавав рашистам списки загиблих українських захисників", - пише пресслужба СБУ.

Окрім того, зрадник збирав розвідувальні дані щодо розташування й маршрути переміщення наших воїнів на території регіону.

Також російський агент мав й інше завдання, а саме інформування російських "кураторів" щодо роботи об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та закритих питань, які обговорювались під час нарад у міській раді.

"Чиновник намагався залучити до розвідувально-підривної діяльності двох своїх підлеглих і ще двох мешканців міста, серед яких - старший оперуповноважений районного управління поліції", - додає СБУ.

Усі вищезгадані мали прокремлівські погляди й неодноразово підтверджували це у своїх соціальних мережах.

"Служба безпеки встановила особу представника спецслужб Росії, який координував діяльність російської агентури з території тимчасово окупованого Херсону", - відзначає пресслужба.

Під час обшуків було вилучено конспіративне листування з "куратором", що підтверджує злочинну діяльність зрадника.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру й обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ затримала чиновника із Миколаєва, який намагався організувати ворожу агентурну мережу (ssu.gov.ua)