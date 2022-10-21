Зеленський провів засідання Ставки: говорили про ситуацію на фронті та ППО
Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів Ставку верховного головнокомандувача. На засіданні обговорили ситуацію на фронті та протиповітряну оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.
Президенту доповіли про оперативну обстановку на головних напрямках фронту, а також про основні місця скупчення сил і засобів противника та його вірогідні дії в найближчий період. Учасниками засідання було скоординовані подальші кроки щодо захисту та деокупації українських територій.
"Окремо учасники засідання зупинилися на заходах з організації ефективної системи протиповітряної оборони України та прикриття стратегічно важливих об’єктів. Були обговорені питання відновлення озброєння, військової техніки та засобів ППО з урахуванням потреб сил оборони", - йдеться у повідомленні.
Також на засіданні розглянули питання забезпечення армії боєприпасами та їх розподілу по угрупованнях військ. Окремо президент Зеленський повідомив про деталі засідання у своєму зверненні.
"Провів сьогодні нове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основні пункти порядку денного цілком очевидні. Це захист нашого неба від ворожих ракет і дронів, захист обʼєктів інфраструктури, ураження позицій окупантів, просування наших сил і все необхідне для забезпечення армії. Доповідали військові, розвідка, міністри", - повідомив президент.
Нагадаємо, що 14 жовтня Зеленський збирав ставку, на якій були заплановані наступні кроки зі звільнення територій.
Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що найважча ситуація на фронті залишається на Бахмутському напрямку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.