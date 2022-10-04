Успіхи ЗСУ на фронтах та анонс нового пакету військової допомоги від США: новини за 3 жовтня

Війна Росії проти України: останні новини

Українські військові продовжують свій контрнаступ на півдні та сході країни

Наступ українських військових триває на Херсонщині. Наш прапор був піднятий над селами Золота Балка та Михайлівка. Також захисники України увійшли до села Шевченківка.

При цьому в Харківській області бійці ЗСУ також продовжили свій поступ, вони увійшли до селища Борова, яке знаходиться поряд з Ізюмом.

Ще чотири HIMARS. США планують завтра оголосити новий пакет допомоги Україні, - Reuters

За даними Reuters, США планують оголосити новий пакет допомоги Україні на 625 млн. доларів 4 жовтня. До нього, зокрема, мають увійти чотири РСЗВ HIMARS.

Джерела видання зазначають, що окрім HIMARS у пакет мають увійти боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби.

Директора Запорізької АЕС звільнили з російського полону, - голова МАГАТЕ

Директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова було звільнено після того, як його викрали російські окупанти, розповів голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Мурашов пробув у російському полоні два дні. 1 жовтня його затримали окупанти та відвезли у невідомому напрямку.

У Путіна вперше відреагували на заявку України щодо членства в НАТО

У Кремлі вперше прокоментували заявку України щодо членства в НАТО, заявивши, що нібито саме орієнтація на альянс стала причиною війни.

"Всі (члени НАТО - ред.) посилаються на правило про консенсус, тому ми дуже уважно спостерігаємо за цим рішенням і пам'ятаємо, що саме орієнтація України в НАТО та підтвердження майбутнього членства України в НАТО стало однією з причин спеціальної військової операції", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нобелівська премія 2022: оголошено лауреат у галузі фізіології та медицини

3 жовтня відбулося вручення Нобелівської премії 2022 року з фізіології та медицини. Лауреатом став шведський біолог, фахівець із еволюційної генетики Сванте Паабо.

Нагорода була вручена "за відкриття рецепторів температури та дотику".

4 жовтня в Україні очікується дощ: де чекати на негоду

У вівторок, 4 жовтня, в Україні очікуються дощі, подекуди з поривами вітру.

"Невеликі, у північній частині помірні дощі, лише у більшості південних областей без істотних опадів", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.