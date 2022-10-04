Успехи ВСУ на фронтах и анонс нового пакета военной помощи от США: новости за 3 октября

Война России против Украины: последние новости

Украинские военные продолжают свое контрнаступление на юге и востоке страны

Наступление украинских военных продолжается в Херсонской области. Наш флаг был поднят над селами Золотая Балка и Михайловка. Также защитники Украины вошли в село Шевченковка.

При этом в Харьковской области бойцы ВСУ также продолжили свое продвижение, они вошли в поселок Боровая, который находится рядом с Изюмом.

Еще четыре HIMARS. США планируют завтра объявить новый пакет помощи Украине, - Reuters

По данным Reuters, США планируют объявить новый пакет помощи Украине на 625 млн долларов 4 октября. В него, в частности, должны войти четыре РСЗО HIMARS.

Источники издания отмечают, что кроме HIMARS в пакет должны войти боеприпасы, мины и противоминные транспортные средства.

Директора Запорожской АЭС освободили из российского плена, - глава МАГАТЭ

Директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов был освобожден после того, как его похитили российские оккупанты, рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Мурашов пробыл в российском плену два дня. 1 октября его задержали оккупанты и увезли в неизвестном направлении.

У Путина впервые отреагировали на заявку Украины по членству в НАТО

В Кремле впервые прокомментировали заявку Украины по членству в НАТО, заявив, что якобы именно ориентация на альянс стала причиной для войны.

"Все (члены НАТО - ред.) ссылаются на правило о консенсусе, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за этим решением и помним, что именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нобелевская премия 2022: объявлен лауреат в области физиологии и медицины

3 октября состоялось вручение Нобелевской премии 2022 года по физиологии и медицине. Лауреатом стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо.

Награда была вручена "за открытие рецепторов температуры и осязания".

4 октября в Украине ожидается дождь: где ждать непогоду

Во вторник, 4 октября, в Украине ожидаются дожди, местами с порывами ветра.

"Небольшие, в северной части умеренные дожди, только в большинстве южных областей без существенных осадков", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.