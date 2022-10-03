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Українські військові зайшли в Шевченківку Херсонської області

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Херсонская область, Понеділок 03 жовтня 2022 22:24
Українські військові зайшли в Шевченківку Херсонської області Фото: українські військові зайшли в Шевченківку Херсонської області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові зайшли в село Шевченківка Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військогослужбовця Ігоря Шолтиса.

"Щойно звільнені у кривавих боях Хрещенівка та Шевченківка", - написав він.

Українські військові зайшли в Шевченківку Херсонської області

Зазначимо, що про підняття українського прапога у Хрещенівці стало відомо ще вчора.

Нагадаємо, що сьогодні українські бійці зайняли Борову у Харківській області.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки у Херсонській області.

А вчора стало відомо, що наші захисники звільнили село Торське у Донецькій області, що у 22 кілометрах від Кремінної у Луганській області.

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