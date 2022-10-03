Завтра в Україні очікуються дощі: де чекати негоду

У вівторок, 4 жовтня, в Україні слід очікувати дощі, місцями з поривами вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Невеликі, в північній частині помірні дощі, лише в більшості південних областей без істотних опадів", - йдеться в повідомленні. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с;

в західних областях місцями - пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла;

на узбережжі морів до 12°;

вдень 8-13°;

на півдні та сході країни 14-19°;

на високогір'ї Карпат впродовж доби 1-5° тепла.