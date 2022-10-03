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Завтра в Україні очікуються дощі: де чекати негоду

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Україна, Понеділок 03 жовтня 2022 17:04
Завтра в Україні очікуються дощі: де чекати негоду Фото: синоптики дали прогноз погоди на 4 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 4 жовтня, в Україні слід очікувати дощі, місцями з поривами вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Невеликі, в північній частині помірні дощі, лише в більшості південних областей без істотних опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер

  • південно-західний та західний, 7-12 м/с;
  • в західних областях місцями - пориви 15-20 м/с.

Температура

  • вночі 4-9° тепла;
  • на узбережжі морів до 12°;
  • вдень 8-13°;
  • на півдні та сході країни 14-19°;
  • на високогір'ї Карпат впродовж доби 1-5° тепла.

Раніше РБК-Україна писало про те, яку погоду слід очікувати в Україні в жовтні.

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