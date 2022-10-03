Завтра в Україні очікуються дощі: де чекати негоду
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 4 жовтня (GettyImages)
У вівторок, 4 жовтня, в Україні слід очікувати дощі, місцями з поривами вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Невеликі, в північній частині помірні дощі, лише в більшості південних областей без істотних опадів", - йдеться в повідомленні.
Вітер
- південно-західний та західний, 7-12 м/с;
- в західних областях місцями - пориви 15-20 м/с.
Температура
- вночі 4-9° тепла;
- на узбережжі морів до 12°;
- вдень 8-13°;
- на півдні та сході країни 14-19°;
- на високогір'ї Карпат впродовж доби 1-5° тепла.
Раніше РБК-Україна писало про те, яку погоду слід очікувати в Україні в жовтні.
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