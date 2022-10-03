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ЗСУ відбили п'ять ворожих атак, а від ударів росіян постраждали 20 населених пунктів, - Генштаб

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Понеділок 03 жовтня 2022 18:38
ЗСУ відбили п'ять ворожих атак, а від ударів росіян постраждали 20 населених пунктів, - Генштаб Фото: ЗСУ відбили п'ять ворожих атак, від ударів росіян постраждали 20 населених пунктів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові відбили ворожі атаки у районі п'яти населених пунктів на сході. При цьому від ударів російських окупантів постраждало понад 20 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштаб ЗСУ.

Протягом 3 жовтня росіяни завдали 2 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 35 обстрілів з РСЗВ.

Від ударів противника постраждало більш ніж 20 населених пунктів. Серед них - Дніпро, Запоріжжя, Бахмут, Спірне, Мар’їнка, Соледар, Білогорівка, Благодатівка та Залізничне.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

На інших напрямках окупанти здійснювали обстріли з танків та артилерійських систем різних типів:

  • на Сіверському напрямку - в районі населеного пункту Велика Писарівка Сумської області;
  • на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Білогорівка, Дружелюбівка, Дворічна, Роздолівка та Ямпіль;
  • на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Веселе;
  • на Авдіївському напрямку - Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Вугледар, Микільське, Времівка, Гуляйполе, Гуляйпільське та Залізничне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Генштаб також підтвердив вогневе ураження загарбників за попередні дні. Так, в районі Кирилівки Донецької області було знищено до 20 одиниць військової техніки, значні ушкодження отримали до 8 бойових вертольотів противника.

Підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.

Авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження двох опорних пунктів, 14 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів росіян. Крім того, наші підрозділи ППО збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 окупантів.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, два об’єкти протиповітряної оборони, а також десять інших важливих об’єктів загарбників.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про звільнення селища Борова в Ізюмському районі.

Вчора українські захисники звільниили село Торське у Донецькій області, що у 22 км від Кремінної у Луганській області.

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