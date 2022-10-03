Окупанти атакували Сумську область з артилерії та пошкодили підприємство (фото)

Фото: Окупанти атакували Сумську область з артилерії та пошкодили підприємство (t.me/Zhyvytskyy)

У понеділок, 03 жовтня, росіяни атакували Сумську область. Внаслідок обстрілів росіян було пошкоджено підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.