ua ru
Пн, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти атакували Сумську область з артилерії та пошкодили підприємство (фото)

Новость на русском →
Україна, Понеділок 03 жовтня 2022 22:14
Окупанти атакували Сумську область з артилерії та пошкодили підприємство (фото) Фото: Окупанти атакували Сумську область з артилерії та пошкодили підприємство (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 03 жовтня, росіяни атакували Сумську область. Внаслідок обстрілів росіян було пошкоджено підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"За день росіяни двічі обстрілювали прикордоння у Охтирському районі. Всього 11 приходів з артилерії", - заявив Живицький.

За його словами, окупанти обстріляли Великописарівську громаду, де було пошкоджено аграрне підприємство.

"Обійшлося без жертв", - додав очільник області.

Нагадаємо, що окупанти з мінометів та артилерії обстріляли житлові будинки в Сумській області.

Також, російська армія атакувала Сумську область з САУ.

Вчора російські війська обстріляли селище Кияниця в Юнаківській громаді Сумської області із САУ. Внаслідок удару постраждали будинки та автомобілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні
NEWS
ЗСУ відбили п'ять ворожих атак, а від ударів росіян постраждали 20 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили п'ять ворожих атак, а від ударів росіян постраждали 20 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися