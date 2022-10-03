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Росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя: є постраждалі

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Запоріжжя, Понеділок 03 жовтня 2022 05:13
Росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя: є постраждалі Фото: Росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 3 жовтня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки загарбників постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог здійснив ракетний обстріл обласного центру", - зазначив посадовець.

Старух закликав громадян дотримуватися правил безпеки. У місті оголошена повітряна тривога, є ризик повторних ударів.

Внаслідок обстрілу постраждали люди

Своєю чергою речник Запорізької міськради Анатолій Куртєв розповів, що внаслідок удару окупантів пошкоджено інфраструктуру.

"Нажаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби", - додав він.

Нагадаємо, 2 жовтня російські війська вдарили по Запоріжжю чотирма ракетами С-300. Внаслідок обстрілу було зруйновано промислову інфраструктуру.

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