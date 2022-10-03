Росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя: є постраждалі

Російські окупанти в ніч на 3 жовтня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки загарбників постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог здійснив ракетний обстріл обласного центру", - зазначив посадовець. Старух закликав громадян дотримуватися правил безпеки. У місті оголошена повітряна тривога, є ризик повторних ударів. Внаслідок обстрілу постраждали люди Своєю чергою речник Запорізької міськради Анатолій Куртєв розповів, що внаслідок удару окупантів пошкоджено інфраструктуру. "Нажаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби", - додав він.