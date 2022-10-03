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Українські військові увійшли в Борову під Ізюмом

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Харківська область, Понеділок 03 жовтня 2022 15:50
Українські військові увійшли в Борову під Ізюмом Фото: українські військові увійшли в Борову під Ізюмом (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники деокуповали селище міського типу Борова в Ізюмському районі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Борівську селищну раду.

Українські військові увійшли в Борову під Ізюмом"Борова і більша частина Борівської селищної територіальної громади під контролем ЗСУ", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські військові звільниили село Торське у Донецькій області, що у 22 кілометрах від Кремінної у Луганській області.

Окрім того, президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки у Херсонській області.

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