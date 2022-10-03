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Українські воїни підняли державний прапор над Золотою Балкою Херсонської області

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Київ, Понеділок 03 жовтня 2022 17:40
Українські воїни підняли державний прапор над Золотою Балкою Херсонської області Фото: українські воїни підняли державний прапор над Золотою Балкою (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові підняли державний прапор у центрі села Золота Балка Нововоронцовського району Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Перший Міський. Кривий Ріг.

Прапор України був піднятий бійцями Національної гвардії України. Офіційно про звільнення Золотої Балки наразі не повідомлялося.

Українські воїни підняли державний прапор над Золотою Балкою Херсонської області

Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ підняли прапор України у селі Михайлівка на Херсонщині. Також учора в мережі з'явилосявідео можливого входу ЗСУ до населеного пункту Золота Балка у Херсонській області . На відео український боєць тримає прапор України, проте конкретної прив'язки до місця непомітно.

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