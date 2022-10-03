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Мінус літак, вертоліт та 320 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

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Київ, Понеділок 03 жовтня 2022 09:28
Мінус літак, вертоліт та 320 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії Фото: ЗСУ за добу ліквідували ще 320 окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби українські військові ліквідували 320 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 430 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 3 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 60430 (+320) осіб ліквідовано;
  • танків - 2380 (+3);
  • бойових броньованих машин - 4991 (+16);
  • артилерійських систем - 1405 (+0);
  • РСЗВ - 338 (+1);
  • кошти ППО - 176 (+0);
  • літаків - 265 (+1);
  • вертольотів - 228 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1026 (+11);
  • крилаті ракети - 246 (+0);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3811 (+15);
  • спеціальної техніки - 131 (+0).

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів на всіх напрямках. Протягом 2 жовтня наші воїни відбили атаки ворога у 8 населених пунктах.

    Також повідомлялося, що ЗСУ тримають ініціативу на закріплених територіях та у просуванні на півдні.

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