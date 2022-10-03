Мінус літак, вертоліт та 320 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Минулої доби українські військові ліквідували 320 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 430 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 3 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 60430 (+320) осіб ліквідовано;
- танків - 2380 (+3);
- бойових броньованих машин - 4991 (+16);
- артилерійських систем - 1405 (+0);
- РСЗВ - 338 (+1);
- кошти ППО - 176 (+0);
- літаків - 265 (+1);
- вертольотів - 228 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1026 (+11);
- крилаті ракети - 246 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3811 (+15);
- спеціальної техніки - 131 (+0).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів на всіх напрямках. Протягом 2 жовтня наші воїни відбили атаки ворога у 8 населених пунктах.
Також повідомлялося, що ЗСУ тримають ініціативу на закріплених територіях та у просуванні на півдні.
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