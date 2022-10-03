У Путіна вперше відреагували на заявку України щодо членства в НАТО
У Кремлі вперше прокоментували заявку України щодо членства в НАТО, заявивши, що нібито саме орієнтація на альянс стала причиною війни.
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Речник Кремля зазначив, що Росія уважно стежить за реакцією країн НАТО. За його словами, намір України приєднатися до альянсу нібито спричинив вторгнення.
"Всі (члени НАТО - ред.) посилаються на правило про консенсус, тому ми дуже уважно спостерігаємо за цим рішенням і пам'ятаємо, що саме орієнтація України в НАТО та підтвердження майбутнього членства України в НАТО стало однією з причин спеціальної військової операції", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку.
Докладніше про реакцію світу та плани України можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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