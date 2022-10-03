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Директора Запорізької АЕС звільнили з російського полону, - голова МАГАТЕ

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Понеділок 03 жовтня 2022 17:36
Директора Запорізької АЕС звільнили з російського полону, - голова МАГАТЕ Фото: директора Запорізької АЕС звільнили з російського полону (t.me/energoatom_ua)
Автор: Іван Носальський

Директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова було звільнено після того, як його викрали російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі у Twitter.

"Я вітаю звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції України; я отримав підтвердження, що Мурашов благополучно повернувся до своєї родини", - розповів Гроссі.

Нагадаємо, у суботу, 1 жовтня, стало відомо, що генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем. Окупанти зупинили автомобіль, його самого затримали і з зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Після цього МАГАТЕ заявило про те, що воно отримало інформацію про "тимчасове затримання" Мурашова.

При цьому в агентстві наголошували, що викрадення Мурашова прямо впливає на ядерну безпеку ЗАЕС .

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Запорізька АЕС МАГАТЭ Війна Росії проти України
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