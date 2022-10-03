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Нобелівська премія 2022: оголошено лауреата в області фізіології та медицини

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Понеділок 03 жовтня 2022 12:34
Нобелівська премія 2022: оголошено лауреата в області фізіології та медицини Фото: оголошено лауреата Нобелівської премії 2022 в області фізіології та медицини (twitter.com/NobelPrize)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 3 жовтня, відбулось вручення Нобелівської премії 2022 з фізіології та медицини. Лауреатом став шведський біолог, фахівець з еволюційної генетики Сванте Паабо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію оголошення лауреата Нобелівської премії з фізіології та медицини.

Нобелівська премія, є однією з найпрестижніших міжнародних премій. Щорічною її вручають за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.

Цього ж року, Нобелівську премію 2022 з фізіології та медицини було вручено Сванте Паабо "за його відкриття, що стосуються геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини".

Нобелівська премія з фізіології та медицини 2021 року:

Нагороду було вручено спільно Девіду Джуліусу та Ардему Патапоутіану "за відкриття рецепторів температури і дотику".

Дати вручення Нобелівської премії 2022:

  • фізика - 4 жовтня о 12:45;
  • хімія - 5 жовтня о 12:45;
  • література - ​​6 жовтня о 14:00;
  • премія миру - 7 жовтня о 12:00;
  • економіка - 10 жовтня о 12:45.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський може стати лауреатом Нобелівської премії. Водночас директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрик Урдал впевнений, що орган буде "обережним" під час свого вибору щодо президента.

Також агентство зібрало усі факти про те, що відомо про Нобелівську премію 2022 та її претендентів.

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Нобелівська премія
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