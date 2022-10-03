ЗСУ підняли прапор України у селі Михайлівка у Херсонській області (фото)

Фото: ЗСУ підняли прапор України у селі Михайлівка на Херсонщині (flickr.com)

Українські війська підняли прапор України в селі Михайлівка в Херсонській області. Однак офіційних повідомлень про звільнення населеного пункту наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали.

У разі якщо звільнення населеного пункту буде підтверджено на офіційному рівні, українські війська просунуться у бік Новоолександрівки. Варто зазначити, що на карті Deepstatemap це село відзначено як "окуповане" росіянами.