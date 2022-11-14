Без ультиматумів та Путіна. Що у світі кажуть про переговори з РФ і чи піде на них Україна

Військові поразки осені 2022 року все частіше змушують Росію порушувати тему мирних переговорів. Більше того, ЗМІ пишуть про можливий тиск Заходу на Україну, але вона твердо стоїть на своїх умовах.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про перспективу переговорів з Росією на даний момент.

Західні ЗМІ підігрівають тему

На початку листопада питання можливих переговорів з Росією почали форсувати американські ЗМІ. За даними The Washington Post, адміністрація президента США в приватному порядку просила Володимира Зеленського показати "відкритість до переговорів".

Видання зазначає, що Вашингтон більше зацікавлений не на початку переговорного процесу, а в нібито збереженні "моральної гідності в очах міжнародних партнерів". Це, у свою чергу, має забезпечити уряду України підтримку від західних партнерів. Ще одна причина - відмова офіційного Києва вести діалог з Москвою викликає занепокоєння у країнах Європи, Африки та Латинської Америки, які зіткнулися з різким зростанням вартості продуктів харчування та палива.

У той же час, як пише The Wall Street Journal, на Заході досі не знають, як має виглядати мирне врегулювання. За словами голови Європейського офісу з міжнародних відносин у Варшаві Петра Бураса, навряд чи може йтися про здачу українських інтересів.

"Я не думаю, що Берлін, Париж чи Вашингтон зараз підштовхнуть Київ прийняти те, що, на думку Зеленського, не на користь України", - зазначив він.

Проте розбіжності на Заході можуть загостритися, якщо Україна кине виклик президенту Росії Володимиру Путіну спробою деокупації Криму. Нині ж головне питання - чи повинна Україна бойкотувати переговори, поки не відвоює всі свої території. Оскільки початок мирного процесу може загальмувати деокупацію.

Крім того, як наголошує Бурас, західні столиці поки що не впевнені в тому, що стійкий мир між Росією та Україною взагалі можливий, поки Путін залишається при владі.

Масла у вогонь підлила ще одна публікація WSJ, в якій йдеться про те, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван останніми місяцями веде конфіденційні переговори з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим.

Фото: західні ЗМІ стверджують, що Джейк Салліван просив Україну показати готовність до переговорів (GettyImages)

При цьому стверджується, що прагнення Саллівана до таких контактів не підтримують інші високопоставлені представники адміністрації Байдена. За даними видання, саме від нього прозвучало прохання до Зеленського надіслати сигнал про готовність до врегулювання з Москвою.

Знизити градус напруження намагався особисто Джо Байден. За його словами, переговори з Росією ведуться на найвищому рівні, але ключовим питанням залишаються відносини між їхніми країнами.

"Ми залишаємо за собою право говорити прямо на найвищому рівні з питань, що викликають занепокоєння у Сполучених Штатів. Це відбувалося протягом останніх кількох місяців. Наші розмови були зосереджені лише на зниженні ризиків та відносинах між США та Росією", - заявив він.

Проте необхідність мирних переговорів України та Росії не сходить зі шпальт американських ЗМІ. Як зазначає NBC, у Європі та США зростає впевненість у тому, що сторони конфлікту не зможуть досягти своєї мети на полі бою, а очікуване уповільнення бойових дій цієї зими має стати можливістю для початку дипломатії.

Хоча, на думку представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, саме Кремль тисне на міжнародне співтовариство, щоб змусити українців сісти за стіл переговорів.

Що говорять у Росії

Офіційні заяви російської сторони щодо переговорів з Україною в останні тижні відводяться представникам Міністерства закордонних справ. За словами Марії Захарової, Москва ніколи не відмовлялася від переговорів.

"Готовність Росії до переговорів залишається незмінною… Ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються зараз", - зазначила вона.

При цьому формулювання "з урахуванням реалій" не конкретизується. Очевидно, російська сторона як мінімум розраховує зберегти за собою окуповані території. Проте ситуація на полі бою динамічно змінюється на користь України, яка у листопаді деокупувала Херсон та правобережну частину області.

Військові поразки підштовхують Москву дедалі частіше публічно заявляти про переговори. Як підкреслює заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, вони можуть розпочатися нібито без попередніх умов.

Щодо президента Володимира Путіна, то наприкінці жовтня він натякнув, що Україна не хоче вести переговори, але готовий чекати на її згоду.

Фото: Володимир Путін нібито чекає на згоду України на переговори (GettyImages)

"Ну, як ми можемо зараз обговорювати можливі домовленості, якщо з того боку немає навіть бажання з нами розмовляти. Ну, ми почекаємо. Можливо, дозріють якісь необхідні умови, а наша добра воля відома. Вона жодним змінам і сумнівам не підлягає", - цинічно заявив Путін.

Як реагують в Україні

Президент Володимир Зеленський неодноразово говорив про умови, які необхідні для старту мирних переговорів. Нещодавно він виділив п'ять основних:

відновлення територіальної цілісності України

повага до Статуту ООН (неприпустимість окупації воєнною силою)

відшкодування всього воєєного збитку

покарання кожного воєнного злочинця

гарантії, що російське вторгнення не повториться

Зеленський також уточнює, що готовий вести переговори з тим, хто заявить про готовність до миру та визнає, що Росія є окупантом. Але, швидше за все, не з Володимиром Путіним, оскільки з його боку нічого не звучить, крім ультиматумів.

Крім того, на думку президента, Путін не втомився від війни в Україні.

"Він, можливо, втомився від життя в принципі через свій вік, але він точно не втомився від війни", - зазначив Зеленський і висловив сподівання, що якщо Росія справді захоче миру, то Україна побачить це і відчує.

Фото: Володимир Зеленський упевнений, що Путін ще не втомився від війни (president.gov.ua)

Заяви російського МЗС про нібито готовність до переговорів не залишилися поза увагою в українському міністерстві. Але, за словами речника Олега Ніколенка, формулювання "з урахуванням реалій на даний момент" - це чергова димова завіса. А росіяни починають згадувати про переговори щоразу, коли їхня армія зазнає поразки на фронті, і нинішня ситуація не дозволяє диктувати їм свої умови .

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україна може розглянути можливість мирних переговорів "на своїх попередніх умовах". Але російський президент Володимир Путін навряд чи їх прийме.

Більше того, Подоляк упевнений, що РФ погодиться на переговори та виведення своїх військ лише після втрати окупованих з 2014 року Донецька чи Луганська . Щодо зв'язку успіхів на полі бою з позиціями Києва щодо діалогу, то вони не змінюються.

"Важливий фактор - це електоральні цикли як у наших союзників, так і в окупанта. Але наша позиція від цього не змінюється. Україна сяде за стіл переговорів, коли наші умови будуть виконані", - заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який навесні очолював українську переговорну групу.

Сьогодні Михайло Подоляк також заявив про те, що зима та "скиглення Росії" про переговори ніяк не впливають на програму деокупації України .

Що кажуть у світі

США

Про те, що Захід зацікавлений в початку мирного процесу, каже заява голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі. На його думку, відступ росіян з Херсона може відкрити вікно можливостей для переговорів.

Але для цього Україна та Росія мають визнати, що не зможуть досягти своєї мети військовими засобами. Міллі також зазначає, що перекидання окупаційних військ на лівий берег Дніпра може бути використане для накопичення сил, щоб відновити наступ навесні.

Фото: Марк Міллі вважає, що відступ Росії з Херсона відкриває вікно можливостей для переговорів (GettyImages)

Прес-секретар Держдепу США Нед Прайс наголошує, що поки що не видно готовності Росії брати відповідальну участь у переговорах з Україною. Але вона може змінити ситуацію, якщо припинить бомбардувати цивільні об'єкти та обстрілювати житлові райони, школи та лікарні.

Сьогодні президент Джо Байден виключив участь у переговорах щодо України без неї самої. А також знову дав зрозуміти, що військова підтримка з боку США продовжиться.

Європа

Минулого тижня міністри оборони Великобританії, Нідерландів та Латвії виступили з заявою, в якій виступають проти тиску на Україну у питанні переговорів.

"Ми хочемо, щоб Україна могла обговорювати, чи вирішувати це питання з позиції сили, а не з позиції слабкості", - наголосив британський міністр Бен Воллес.

Вони також заявили про необхідність допомогти Україні боротися за своє майбутнє та право вибору. І нагадали, що якщо Росія перестане воювати, війна закінчиться, але якщо Україна перестане воювати, її більше не буде.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сьогодні наголосив, що Україна сама має вирішити, коли розпочати переговори з Росією.

Туреччина

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що планує найближчими днями зателефонувати Володимиру Зеленському, щоб прояснити перспективу переговорів з Росією. Бо позиції Путіна з цього питання недостатньо.

Зазначимо, Ердоган бере активну участь у врегулюванні як посередник. Завдяки його зусиллям на початку листопада було відновлено зернову угоду, яку намагалася зірвати Росія після нібито української атаки на Чорноморський флот в окупованому Севастополі.

Китай

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сьогодні після зустрічі з президентом США підтвердив позицію Пекіна щодо "заохочення до мирних переговорів".

"Ми підтримуємо і сподіваємося на відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Водночас ми сподіваємося, що США, НАТО та ЄС вестиме всеосяжний діалог з Росією", - додав він. .