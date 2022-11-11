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Відступ росіян з Херсона дає "вікно можливостей" для переговорів, - генерал США

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Вашингтон, П'ятниця 11 листопада 2022 12:20
Відступ росіян з Херсона дає "вікно можливостей" для переговорів, - генерал США Фото: голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втеча росіян з Херсона може відкрити "вікно можливостей" для проведення переговорів між Україною та РФ.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Міллі вважає, що Росія може використати свій відступ для перезавантаження військ, щоб поновити наступ весною.

"Тут також є можливість, вікно можливостей для переговорів", - наголосив генерал.

Проте він додав, щоб переговори мали успіх, Україна та РФ мають визнати, що перемоги "неможливо досягти військовими засобами, тому варто звернутися до інших засобів".

Американський генерал вважає, що Росія перекидає на лівий берег Дніпра від 20 до 30 тисяч солдатів. Окупанти, за його думкою, можуть посилити оборонні лінії на південь від річки Дніпро у Херсонській області.

Нагадаємо, у мережі з'явилися фото пошкодженого Антонівського мосту у Херсоні. Самі окупанти заявляють, що підірвали його, відступаючи з Херсона.

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