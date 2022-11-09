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В США і Європі розглядають зиму як можливість для переговорів України та Росії, - NBC

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США, Середа 09 листопада 2022 23:58
В США і Європі розглядають зиму як можливість для переговорів України та Росії, - NBC Фото: США та Європа вважають зиму хорошим часом для переговорів (twitter.com)
Автор: Антон Малиновський

Деякі американські і європейські офіційні особи розглядають зимовий період як можливість для переговорів України і Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC News.

"Деякі американські та європейські офіційні особи все більше вважають, що жодна із сторін не може досягти всіх своїх цілей у війні в Україні, і розглядають очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість для початку дипломатії між Росією та Україною", - пише видання.

Також журналісти повідомляють, що під час нещодавнього візиту в Київ, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван нібито спілкувався з українською стороною про те, чим може закінчитись війна і чи можливо це зробити дипломатичним шляхом.

“Український чиновник сказав, що під час своїх зустрічей з урядом Зеленського Салліван порушив питання необхідності дипломатичного врегулювання війни і підкреслив, що вплив України буде посилено, а не ослаблено, якщо вона висловить готовність зрештою до переговорів з росіянами”, - пише видання.

При цьому, ні Саліван, ні інші офіційні особи, за словами журналістів, не тиснуть на Україну з пропозиціями переходити до дипломатичного шляху закінчення війни.

Нагадаємо, нещодавно президент Росії Володимир Путін поскаржився на те, що Україна не хоче вести "мирні" переговори. І запевнив, що готовий чекати на згоду Києва.

Водночас, президент України Володимир Зеленський пояснює неготовність йти на компроміси тим, що раніше вони були найбільшою помилкою в історії країни.

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