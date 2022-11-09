В США і Європі розглядають зиму як можливість для переговорів України та Росії, - NBC

Деякі американські і європейські офіційні особи розглядають зимовий період як можливість для переговорів України і Росії.

"Деякі американські та європейські офіційні особи все більше вважають, що жодна із сторін не може досягти всіх своїх цілей у війні в Україні, і розглядають очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість для початку дипломатії між Росією та Україною", - пише видання.

Також журналісти повідомляють, що під час нещодавнього візиту в Київ, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван нібито спілкувався з українською стороною про те, чим може закінчитись війна і чи можливо це зробити дипломатичним шляхом.

“Український чиновник сказав, що під час своїх зустрічей з урядом Зеленського Салліван порушив питання необхідності дипломатичного врегулювання війни і підкреслив, що вплив України буде посилено, а не ослаблено, якщо вона висловить готовність зрештою до переговорів з росіянами”, - пише видання.

При цьому, ні Саліван, ні інші офіційні особи, за словами журналістів, не тиснуть на Україну з пропозиціями переходити до дипломатичного шляху закінчення війни.