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Ердоган знову зателефонує Зеленському: хоче обговорити переговори

Новость на русском →
Субота 12 листопада 2022 11:58
Ердоган знову зателефонує Зеленському: хоче обговорити переговори Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує найближчими днями зателефонувати своєму українському колезі Володимиру Зеленському, щоб дізнатися про його позицію щодо переговорів з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

За словами Ердогана, він розраховує поговорити із президентом Росії Володимиром Путіним. Турецький лідер хоче "обговорити шляхи діалогу та подальшого кроку у напрямку світу".

Однак він зазначив, що позиції Путіна з цього питання недостатньо, і він має намір порушити цю тему в бесіді із Зеленським.

"Все це дозволить нам зрозуміти, чи зможуть посередницькі зусилля Туреччини наблизити світ? Ну а зараз, для нас важливо зберегти дієвість "зернового коридору", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, раніше Ердоган назвав рішення про відведення російських військ з Херсона позитивним кроком і висловив сподівання, що Туреччина досягне успіху в посередництві для відновлення мирних переговорів між Україною та РФ.

Як повідомляють західні ЗМІ, Ердоган посилює військову підтримку України з боку своєї країни, зберігаючи відкриту лінію зв'язку із президентом РФ Володимиром Путіним. Ці стосунки допомогли зберегти потік українського зерна. Тому йому вдається посилити свій вплив та розширити можливості Туреччини.

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