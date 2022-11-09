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Не бачимо нічого, що вказувало б на готовність РФ брати відповідальну участь у переговорах, - Держдеп

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Середа 09 листопада 2022 05:46
Не бачимо нічого, що вказувало б на готовність РФ брати відповідальну участь у переговорах, - Держдеп Фото: Речник Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати нині не бачать нічого, що вказувало б на готовність Росії брати відповідальну участь у переговорах з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресбрифінг речника Державного департаменту США Неда Прайса.

Посадовець зазначив, що будь-які заяви Москви залишатимуться голослівними, допоки не почнуть підкріплюватися реальними кроками.

"Може бути кілька способів, у які росіяни могли б продемонструвати свою готовність, свою здатність вести діалог і дипломатію - добросовісний діалог і дипломатію - з Україною", - сказав Прайс.

За його словами, насамперед РФ має припинити:

  • бомбардування цивільних об’єктів інфраструктури;
  • цілити по мережах водо- й електропостачання для українців;
  • навмисні обстріли житлових районів, цивільних будівель, дитячих майданчиків, шкіл, лікарень.

Водночас представник Держдепу нагадав, що Москва мала нагоду продемонструвати свою прихильність до діалогу й дипломатії, коли мовилося про її подальшу участь у "зерновій угоді".

"Замість цього, Росія продовжує тримати в заручниках цю ініціативу для досягнення власних корисливих цілей. Сполучені Штати не побачили нічого, що вказувало б на те, що росіяни наразі готові брати відповідальну участь у переговорах", - додав посадовець.

Нагадаємо, наприкінці вересня президент Володимир Зеленський поставив крапку в переговорах з РФ. Він наголосив, що Україна готова сісти за стіл переговорів лише за нового керівництва у Кремлі.

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