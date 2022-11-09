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Кремль тисне на міжнародну спільноту, аби примусити Україну до переговорів, - Скібіцький

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Середа 09 листопада 2022 12:12
Кремль тисне на міжнародну спільноту, аби примусити Україну до переговорів, - Скібіцький Фото: Вадим Скібіцький, представник ГУР МО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія тисне на міжнародну спільноту, аби примусити Україну сісти за стіл переговорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника ГУР МО України Вадима Скібіцького в інтерв'ю для La Repubblica.

За словами представника ГУР, тактика Кремля, є підготовленою на високому рівні інформаційною кампанією й нагадує позицію Росії щодо застосування хімічної зброї в Сирії та Лівії. У відповідь, Україна запрошує до себе представників МАГАТЕ, аби ті перевірили усі об'єкти, щоб переконатися в брехливості ворога.

"Мета кампанії – тиснути на міжнародне співтовариство, щоб змусити нас вести переговори. Це їхній старий спосіб підходу: коли вони вже не знають, що робити, вони піднімають питання ядерної та хімічної зброї", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів з Росією.

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