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Подоляк: Зимовий період та скиглення РФ про переговори не впливають на деокупацію України

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Понеділок 14 листопада 2022 12:00
Подоляк: Зимовий період та скиглення РФ про переговори не впливають на деокупацію України Фото: радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що зимовий період і "скиглення Росії" про переговори ніяк не впливають на програму деокупації України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Подоляка у Twitter.

"Зимовий період, особливості клімату, інформкампанія про "дипломатичне врегулювання" як приховану капітуляцію, нескінченне скиглення Росії про "переговори та необхідність взяти паузу" ніяк не впливають на програму президента України Володимира Зеленського з деокупації України. ЗСУ підтверджують", - написав Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно деякі лідери західних країн виступили за переговори між Україною та РФ. Зокрема, французький президент Еммануель Макрон заявив про необхідність поновлення переговорів.

Також, за даними американських ЗМІ, офіційні особи США та ЄС розглядають зимовий період як можливість переговорів України та Росії.

Тим часом глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Україна сама має вирішити, коли розпочати переговори з Росією.

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