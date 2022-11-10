У Зеленського розповіли, у якому разі Україна може погодитися на переговори з РФ

Україна може розглянути можливість мирних переговорів з Росією на своїх попередніх умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Corriere della Sera .

Коментуючи відмову України від переговорів із нинішнім політичним режимом Росії, Подоляк зазначив, що українська сторона розгляне переговорний процес із людиною, "яка погодиться їх вести на наших попередніх умовах".

"Важливими є попередні умови, а не людина, яка їх приймає. Я не думаю, що Путін може їх прийняти, він буде усунений як політичний діяч, і в будь-якому випадку Зеленський вирішуватиме, з ким розмовляти", - додав радник голови ОП.