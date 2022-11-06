Washington Post розповів про прохання США до України показати відкритість до переговорів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

У матеріалі йдеться про те, що ці вимоги мотивовані не тим, щоб підштовхнути Україну сісти за стіл переговорів, а тим, щоб зберегти "моральну гідність" в очах міжнародних партнерів.

У такий спосіб американська влада намагається забезпечити уряду України підтримку з боку інших країн, зазначає видання.

Видання повідомляє, що офіційні особи США поділяють думку своїх українських колег про те, що президент РФ Володимир Путін серйозно не ставиться до переговорів.

При цьому вони заявили, що заборона президента України Володимира Зеленського на переговори з главою Кремля нібито викликала стурбованість у тих частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де йде війна, особливо впливає на вартість харчових продуктів та палива.

Раніше в Офісі президента заявили, що Україна зможе піти на переговори з Росією лише за однієї умови – якщо та виведе війська. Російські ж пропозиції звучать як ультиматум.

Аналогічну думку озвучували і в Українському МЗС. Там сказали, що єдиною реалістичною пропозицією щодо можливих переговорів з РФ має бути негайне припинення війни проти України та виведення окупаційних військ за кордони станом на 1991 рік.

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