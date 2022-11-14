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Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України

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Вашингтон, Понеділок 14 листопада 2022 17:06
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати не збираються розпочинати будь-які мирні переговори з Росією щодо України без відповідного рішення самої країни.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я ясно дав зрозуміти, що ми продовжимо надавати можливість українському народу захищати себе — і ми не збираємося вступати в будь-які переговори. В Україні немає нічого без України, це рішення (про мирні переговори – ред.) має ухвалити Україна", - наголосив президент США.

Байден також прокоментував контрнаступ ЗСУ на південному напрямку.

"Це була значуща перемога для України, і мені не залишається нічого, крім як аплодувати мужності, рішучості та дієздатності українського народу та українських військових. Я маю на увазі, вони справді були приголомшливими", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент США Джо Байден вперше зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпін з моменту вступу на посаду напередодні саміту G20 на Балі.

Також раніше ми писали, що президент США Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін домовилися, що держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Китай . Він продовжить діалог між країнами.

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