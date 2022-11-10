Міністри оборони трьох європейських країн проти тиску на Україну щодо перемовин з РФ
Міністр оборони Британії Бен Воллес, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен та міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс виступили проти тиску на Україну щодо перемовин з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів, яку приводить The Guardian.
"Ми хочемо, щоб Україна могла обговорювати, чи вирішувати це питання з позиції сили, а не з позиції слабкості. І це нинішній напрямок руху", - заявив Воллес.
За його словами, західні держави повинні допомогти Україні боротися за своє право вибору. Оллонгрен підтримала британського колегу та зазначила, що важливо, аби в цей момент Україна знає, що вона може розраховувати на нас. Для України війна є екзистенційною, тому необхідно продовжувати боротьбу проти російського вторгнення.
"Якщо Росія припинить воювати, війна закінчиться, але якщо Україна припинить воювати, України більше не буде", - заявила міністр.
Віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Латвії додав скепсис у пропозиції РФ щодо мирних перемовин. Пропозиція не може бути справжньою, якщо в той час вони бомбардують цивільне населення, і що саме РФ несе відповідальність за війну в цілому.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів із РФ.
Крім того, в українській розвідці повідомляли, що Росія тисне на міжнародне спільнота, щоб примусити Україну до переговорів.
Також в Москві заявили, що готові вести переговори з Україною з урахуванням реалій, що складаються на цей час.
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