Міністри оборони трьох європейських країн проти тиску на Україну щодо перемовин з РФ

Міністр оборони Британії Бен Воллес, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен та міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс виступили проти тиску на Україну щодо перемовин з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів, яку приводить The Guardian.

"Ми хочемо, щоб Україна могла обговорювати, чи вирішувати це питання з позиції сили, а не з позиції слабкості. І це нинішній напрямок руху", - заявив Воллес.

За його словами, західні держави повинні допомогти Україні боротися за своє право вибору. Оллонгрен підтримала британського колегу та зазначила, що важливо, аби в цей момент Україна знає, що вона може розраховувати на нас. Для України війна є екзистенційною, тому необхідно продовжувати боротьбу проти російського вторгнення.

"Якщо Росія припинить воювати, війна закінчиться, але якщо Україна припинить воювати, України більше не буде", - заявила міністр.

Віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Латвії додав скепсис у пропозиції РФ щодо мирних перемовин. Пропозиція не може бути справжньою, якщо в той час вони бомбардують цивільне населення, і що саме РФ несе відповідальність за війну в цілому.