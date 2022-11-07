Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів з Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Головне для нас – інформувати світ про російську агресію, що триває, про той дестабілізаційний вплив, який Росія надає на весь світ. Коли світ зосереджений на протидії війні, енергетичній і продовольчій кризам, руйнуванню звичних міжнародних відносин, кліматичний порядок денний очевидно страждає. якось поставити на паузу", - наголосив Зеленський.

За його словами, кожен, хто серйозно розглядає кліматичний порядок денний, також серйозно повинен розглядати необхідність негайно зупинити російську агресію, відновити територіальну цілісність України і змусити Росію до справжніх переговорів про мир.

Зеленський також назвав п'ять умов, за яких можливі переговори:

відновлення територіальної цілісності;

повага до Статуту ООН;

відшкодування всіх збитків, завданих війною;

покарання кожного військового злочинця;

гарантії, що вторгнення не повториться.

"Це абсолютно зрозумілі умови", - додав глава держави.