У РФ заявили, що готові до переговорів з Україною "з урахуванням реалій на даний момент"

Росія готова вести переговори з Україною з урахуванням реалій, що складаються на цей момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

"Готовність Росії до переговорів залишається, підкреслю, незмінною", - сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи нещодавню заяву представника Кабміну Німеччини Крістіану Хофман про те, що Росія не готова до переговорів з Україною.

Захарова сказала, що Росія нібито ніколи не цуралася переговорів.

"Ще раз підкреслю, щоб це було в чергове усвідомлено "партнерами", ми, як і раніше, відкриті до переговорів, ми ніколи від них не відмовлялися, ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на цей момент", - додала вона.