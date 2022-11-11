У Росії заявили про готовність до переговорів Україною "без попередніх умов"

У Росії заявили про "відкритість до переговорів" з українською владою. Москва нібито без "попередніх умов" готова до діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступник голови МЗС РФ Сергія Рябкова, якого цитує ТАСС.

"Я можу лише підтвердити позицію - ми до діалогу відкриті, без попередніх умов. Ми до цього були готові і раніше, Київ за командою своїх західних кураторів перервав діалог, який загалом рухався вперед, розроблявся якийсь документ, зараз це все в минулому. Що далі - залежить не від нас", - заявив Рябков.

Нагадаємо, що вчора в російському МЗС вже лунали заяви про готовність говорити з Україною. Примітно, що все це відбувається на тлі успішного контрнаступу ЗСУ, зокрема переходу Херсона під контроль ЗСУ.

Додамо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, Україна готова до перемовин з РФ, але вже з іншою владою, бо доки Кремлем керує Путін говорити з росіянами немає сенсу.

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