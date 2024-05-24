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Відключення світла 25 травня будуть тривати всього 2 години, - "Укренерго"

Україна, П'ятниця 24 травня 2024 18:48
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Відключення світла 25 травня будуть тривати всього 2 години, - "Укренерго" Фото: "Укренерго" дало графіки відключення світла на 25 травня (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра в Україні знову будуть введені графіки відключення світла. Однак лише у години максимального вечірнього споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Графіки погодинних відключень завтра будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 - у години максимального вечірнього споживання", - повідомили в компанії.

Водночас в "Укренерго" пояснили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

За даними компанії, відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - додали в "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Нині Україна переживає значний дефіцит електроенергії. Адже через активізацію російських ударів та нестачу достатньої кількості протиповітряної оборони росіяни все частіше "вдало" б'ють по українських енергетичних об'єктах.

Нагадаємо, сьогодні, 24 травня, Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо справедливих графіків відключення електроенергії.

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