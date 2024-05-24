Україна збільшує виробництво боєприпасів: що запропонував Кабмін
Україна масштабує виробництво боєприпасів, як це було з дронами. Уряд збільшив прибутковість для українських підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
Він зазначив, що за останні два роки Україна суттєво наростила виготовлення власної зброї. Серед найуспішніших кейсів - виробництво різних типів дронів.
Одним із факторів збільшення виробництва стало залучення приватних компаній. Кабмін встановив для них норму рентабельності на рівні 25%, і в підсумку виробництво дронів за рік зросло в 100 разів.
"Тепер цей успішний кейс із дронами масштабуємо на виготовлення боєприпасів. Затверджуємо постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості", - заявив Шмигаль.
Як пояснив прем'єр, таке рішення дозволить виробникам розширити та модернізувати свої лінії.
"Водночас очікуємо побачити нові компанії та нові інвестиції. Дякую всім, хто бореться та працює заради сильної України, заради майбутнього нашої держави, заради нашої перемоги", - додав глава уряду.
Виробництво дронів в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Україна збільшила виробництво дронів різних типів.
Українські компанії виробляють як звичайні коптери для розвідки, так і дрони великої дальності, ударні безпілотники, які, зокрема, використовуються для ударів по території Росії.
Крім того, був створений перший флот морських дронів. Це безпілотники, які атакують ворожі кораблі в морі. Нещодавно стало відомо, що морські дрони Служби безпеки України Sea Baby обладнали системами "Град". Вони вже успішно атакували росіян на Кінбурнській косі.
Детальніше про Sea Baby та інші морські дрони - у матеріалі РБК-Україна.
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